"Быстрый финал или война на все раунды": Экс-чемпион сделал прогноз на бой Богачук - Ортис

Бывший чемпион двух дивизионов Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя между обладателем временного титула WBC в первом среднем весе украинцем Сергеем Богачуком и американцем Верджилом Ортисом.

По его мнению, соперники способны устроить настоящую драку, исход которой сложно предугадать.

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"С таким стилем, когда полетят бомбы с обеих сторон, это может быть, как быстрый финал, так и война на все раунды. Оба парня - способные, цепкие и большие панчеры.

Это потенциально может перерасти в своего рода драку. Взрывоопасность с обеих сторон захватывает", - приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Ранее Богачук сделал громкое заявление о поединке с Ортисом.

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