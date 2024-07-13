"Будет не просто драка, будет война": Богачук сделал громкое заявление о поединке с Ортисом
Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался о ближайшем бое против Верджила Ортиса.
Украинский боксер считает, что у него с американцем должно получиться ожесточенное противостояние.
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"Я рад, что у меня такой большой и сильный соперник, как Верджил. Это интересно для меня. Ортис - хороший противник, и это хорошо для меня.
Это будет не просто драка, это будет война. Это будет интересный бой. Это большой шанс для меня представить Украину в Лас-Вегасе и устроить большое шоу", - приводит слова Богачука Boxing Scene.
Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.
Ранее сообщалось, что Богачук расхвалил своего следующего соперника.
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