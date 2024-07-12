Богачук - Ортис: видео первой битвы взглядов
Украинец проведет защиту титула временного чемпиона.
Украинский временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) проведет поединок против Вирджила Ортиса (21-0, 21 KO).
Боксеры провели первую встречу, на которой сошлись в битву взглядов.
THIS WILL BE A WAR‼️‼️‼️— Fight Hub TV (@FightHubTV) July 11, 2024
Early predictions for this fight?
🎥: https://t.co/MJBB9KOAH8
#BohachukOrtiz #Boxing pic.twitter.com/dQ8zTu5mBo
Бой Богачук - Ортис пройдет 10 августа в Лас-Вегасе.
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На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, которым владеет Богачук.
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