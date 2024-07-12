Богачук - Ортис: видео первой битвы взглядов

Украинский временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) проведет поединок против Вирджила Ортиса (21-0, 21 KO).

Боксеры провели первую встречу, на которой сошлись в битву взглядов.

Бой Богачук - Ортис пройдет 10 августа в Лас-Вегасе.

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На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, которым владеет Богачук.

Ранее была названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис.

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