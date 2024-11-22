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Ребров - о жеребьевке Лиги наций: Это вызов, когда речь идет о таких командах, как Бельгия

Тренер сборной Украины оценил будущего соперника на пути в элитный дивизион.
Сегодня, 17:23
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от результатов жеребьевки плей-офф Лиги наций, где соперником "сине-желтых" станет Бельгия.

Украинская национальная команда будет бороться за выход в Дивизион А, сыграв с бельгийцами 20 и 23 марта 2025 года.

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"Жребий - это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.

Безусловно, это будет непростое противостояние. У плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия - это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед", - приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

На ISPORT доступны полные результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Бельгии Сергей Ребров

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