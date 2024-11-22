"Знаем, как играть против Украины": Тренер Бельгии отреагировал на жеребьевку Лиги наций

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой в соперники его команде досталась Украина.

Украинцы и бельгийцы встретятся в стыковых матчах Дивизионов А/В и сыграют 20 и 23 марта 2025 года.

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"Я уверен, что в марте, когда состоятся матчи с Украиной, я буду тренером сборной Бельгии. Я всегда говорил, что мы собираемся использовать Лигу наций для экспериментов. И при этом в некоторых матчах мы показали, что готовы конкурировать с топ-сборными Европы.

Мы знаем игроков сборной Украины, знаем, как против них играть. Более того, я теперь знаю и свою сильнейшую команду - я гораздо мудрее тренер, чем до старта Лиги наций.

У нас были определенные неудачи, но сейчас главное - продержаться, чтобы мы могли поработать с одиннадцатью сильнейшими игроками в марте. Чтобы остаться в дивизионе А Лиги наций и обрести уверенность в квалификации к чемпионату мира. Потому что это будет нашей большой целью: присутствовать на чемпионате мира 2026 года", - приводит слова Тедеско Het Laatste Nieuws.

На ISPORT доступны полные результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций.

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