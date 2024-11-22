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Тренер Жироны рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле

Наставник "бело-красных" поделился информацией о кадровой ситуации в команде.
Сегодня, 17:59
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел сообщил, что ряд его игроков, включая украинского вингера Виктора Цыганкова, восстановились от травм и будут готовы помочь команде.

Ожидается, что украинец, который отсутствовал от начала октября, сможет принять участие в ближайшем матче Ла Лиги против Эспаньола, который состоится в субботу, 23 ноября.

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"В физическом плане мы стали лучше. Отсутствуют только Янхель Эррера, Мисехой, Порту и Абель Руис, остальные в составе. В каждом случае будут разные игровые минуты, но они готовы нам помочь", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону во всех турнирах восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее тренер Жироны назвал главную проблему Цыганкова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Мичел

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