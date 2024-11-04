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Игрок сборной Украины кардинально сменил имидж

Виктор Цыганков решил попробовать что-то новое.
Сегодня, 13:59
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Игрок сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков во время восстановления от повреждения не теряет времени зря.

Цыганков сменил свой имидж. Об этом стало известно из инстаграм-аккаунта самого футболиста.

Виктор опубликовал фото со своим сыном, на котором видно его новую прическу. Украинец начал носить косы в стиле похожем на дреды.

Отметим, что последний на данный момент матч игрок провел против Сельты. С того времени он пропустил 6 матчви, 1 в Лиге чемпионов, 2 в Лиге наций и 3 в Ла Лиге.

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков вернулся к тренировкам после травмыЦыганков вернулся к тренировкам[[/link_local]

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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