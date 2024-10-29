Цыганков вернулся к тренировкам после травмы

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков восстановился от травмы.

26-летний футболист в начале октября получил повреждение.

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Пресс-служба каталонской команды показала, что украинец уже тренируется.

В текущем сезоне Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее тренер Жироны объяснил, как отсутствие Цыганкова сказывается на команде.

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