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Тренер Жироны объяснил, как отсутствие Цыганкова сказывается на команде

Мичел обозначил проблему своего коллектива.
Сегодня, 13:41
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал поражение 0:1 от Реал Сосьедада в матче десятого тура испанской Ла Лиги.

По его словам, без таких игроков, как травмированный украинец Виктор Цыганков, у его команды падает атакующий потенциал.

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"Нам не хватило созданных моментов. Мы начали хорошо, доходили до третьей четверти поля, но нам не хватало моментов. В этом заслуга и Реал Сосьедада.

Надо продолжать над этим работать. Без Асприльи, Цыганкова, Хиля, Руиса и Ромеу атакующий потенциал и способность к восстановлению команды уменьшаются.

Мы одна из команд, которая чаще всего достигает третьей четверти, но и одна из тех, которая меньше всего бьет по воротам. Мы должны улучшить это", - цитирует Мичела Marca.

Ранее тренер Жироны назвал главную проблему Цыганкова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Мичел

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