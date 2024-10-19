Жирона - Реал Сосьедад 0:1: обзор матча и результат игры 19.10.2024

В субботу, 19 октября, Жирона принимала на своем поле Реал Сосьедад в матче десятого тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда, которая игра без травмированного украинского вингера Виктора Цыганкова, потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

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Единственный в этом противостоянии и победный для гостей гол перед перерывом на свой счет записал Микель Оярсабаль.

Источник: Getty Images

Жирона, имея в своем активе 12 очков, занимает на данный момент 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад с таким же количеством баллов идет 11-м.

Статистика матча Жирона - Реал Сосьедад десятого тура чемпионата Испании

Жирона - Реал Сосьедад 0:1

Гол: Оярсабаль, 44

Ожидаемые голы (xG): 0.38 - 1.94

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 8 - 14

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 6 - 6

Фолы: 10 - 12

Жирона: Гассанига - Франсес (Ким, 73), Лопес, Крейчи - Мартин, ван де Бек (Мисехой, 59), Эррера, Мартин, Гутьеррес - Данжума, Миовски (Стуани, 59)

Реал Сосьедад: Ремиро - Арамбуру Мехиас, Субельдия, Агерд, Гомес - Мендес (Туррьентес Имас, 80), Субименди, Сучич, Барренечеа (Карбальо Лопес, 59) - Оскарссон (Кубо, 65), Оярсабаль (Беккер, 80)

Предупреждения: Мартинес, Эррера - Мехиас.

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