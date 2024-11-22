Формула-1 согласна расширить чемпионат до 11 команд - источник

Андретти-Кадиллак все же примут участие в серии.

Формула-1 готова одобрить расширение чемпионата до 11 команд, утверджает racingnews365.

Напомним, что ранее ФИА одобрила заявку Андретти-Кадиллак, однако Формула-1 выступила против входа команды.

В ответ на это братья Андретти инициировали проверки против Либерти Медиа, однако ничего не добились. В итоге Майкл Андретти покинул пост генерального директора компании.

Как утверждает издание, именно это и послужило сигналом для Формулы-1 начать переговоры. Во время Гран-при Вегаса, серия проведет переговоры с Андретти Глобал и Дженерал Моторс о допуске новой команды с 2026 года.

Если переговоры о допуске пройдут успешно, GM еще предстоит решить вопрос с силовыми установками. Команда вела переговоры с Рено, но французы свернули собственные разработки.

А потому придется договариваться с Мерседес, Феррари или вовсе Хондой. Собственные моторы GM планирует начать использовать лишь в 2028 году.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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