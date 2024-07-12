"Нокаутировал классных боксеров": Богачук расхвалил своего следующего соперника

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился мнением по поводу своего следующего соперника Верджила Ортиса.

По словам украинца, американец имеет отличные навыки, так что он ожидает сложный бой.

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"Я видел его поединки. Если бы у него были бои с мешками, то это одно. Но он выигрывал у хороших боксеров. Он выигрывал у хорошего литовца - Каваляускас или как? Потом он победил хорошего англичанина. Он выигрывал у хороших боксеров, нокаутировал их. Это говорит о том, что он сильный.

Я понимаю, что он знает меня. Ортис знает, что я жесткий. Он бы не взял бой со мной, если бы не был уверен в себе на сто процентов. Если он этот бой взял, значит, он уверен в себе. Ортис будет готов на все сто процентов, он очень уверен. Я не думаю, что он взял этот бой просто так. Он хочет выиграть, хочет этот пояс. Но это мой пояс. Извините, я его никому не отдам", - сказал Богачук в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

Поединок Богачука против Ортиса состоится 10 августа в американском Лас-Вегасе. Напомним, боксеры провели первую битву взглядов.

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