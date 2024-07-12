iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Нокаутировал классных боксеров": Богачук расхвалил своего следующего соперника

Украинец ожидает серьезной опасности от Ортиса.
Вчера, 22:57
Сергей Богачук и Вирджил Ортис / Getty Images
Сергей Богачук и Вирджил Ортис / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился мнением по поводу своего следующего соперника Верджила Ортиса.

По словам украинца, американец имеет отличные навыки, так что он ожидает сложный бой.

Читай также: "Усик отправит его на пенсию": в команде Александра дерзко наехали на Фьюри

"Я видел его поединки. Если бы у него были бои с мешками, то это одно. Но он выигрывал у хороших боксеров. Он выигрывал у хорошего литовца - Каваляускас или как? Потом он победил хорошего англичанина. Он выигрывал у хороших боксеров, нокаутировал их. Это говорит о том, что он сильный.

Я понимаю, что он знает меня. Ортис знает, что я жесткий. Он бы не взял бой со мной, если бы не был уверен в себе на сто процентов. Если он этот бой взял, значит, он уверен в себе. Ортис будет готов на все сто процентов, он очень уверен. Я не думаю, что он взял этот бой просто так. Он хочет выиграть, хочет этот пояс. Но это мой пояс. Извините, я его никому не отдам", - сказал Богачук в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

Поединок Богачука против Ортиса состоится 10 августа в американском Лас-Вегасе. Напомним, боксеры провели первую битву взглядов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Левандовски подозревается в покупке дипломов в одном из престижных польских университетов Левандовски подозревается в покупке дипломов в одном из престижных польских университетов
Легенда Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за то, что бросил семью Легенда Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за то, что бросил семью
Борусссия Дортмунд может отказаться от трансфера одного из лучших голеадоров Бундеслиги Борусссия Дортмунд может отказаться от трансфера одного из лучших голеадоров Бундеслиги
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Левандовски подозревается в покупке дипломов в одном из престижных польских университетов
Европа00:25
Легенда Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за то, что бросил семью
Европа00:03
Борусссия Дортмунд может отказаться от трансфера одного из лучших голеадоров Бундеслиги
Вчера, 23:44
Украина23:44
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Легкая атлетика23:30
Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Европа23:11
Лидер Италии может войти в сделку по вингеру Манчестер Юнайтед
Бокс22:57
"Нокаутировал классных боксеров": Богачук расхвалил своего следующего соперника
Европа22:51
Клуб Месси может усилить состав футболистом Ювентуса
Евро-202422:33
Роналду, Мбаппе, Лунин: представлен рейтинг главных разочарований Евро-2024
Европа22:22
Лидер Реала посетил полуфинал Уимблдона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK