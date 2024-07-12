"Усик отправит его на пенсию": в команде Александра дерзко наехали на Фьюри

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о противостоянии украинца против бывшего чемпиона мира в этом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам специалиста, Усик не оставит шансов в реванше для своего соперника.

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"У Фьюри появится возможность снова в декабре, но в этот раз бой не пройдет полную дистанцию. Усик выучил, отсканировал и увидел все свои козыри.

У Фьюри не осталось ничего, это будет последний бой в его карьере. Усик отправит на пенсию Тайсона Фьюри", - приводит слова Лапина Boxing News 24/7.

Реванш запланирован на 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от ESPN.

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