"Я тут ради величия": Ортис дерзко оценил свой бой с Богачуком

Непобежденный Верджил Ортис поделился ожиданиями от предстоящего боя с временным чемпионом по версии WBA Сергеем Богачуком.

По словам американца, он намерен войти в историю спорта, победив украинца.

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"Я работал ради этого момента с пяти лет. Кровь, пот и слезы, которые я вложил в это, начинают окупаться.

Это новая глава в моей карьере. Бой в Лас-Вегасе, это волнительно, но мы еще и подеремся на легендарной арене, на которой прошло много хороших боев. Этот не станет исключением.

Я должен убедиться, что все над чем мы работали на протяжении всего этого времени, сработает. Я обязан продемонстрировать, что весь этот труд был не просто так и продемонстрировать миру, что достоин находиться на вершине. Я здесь ради величия", - приводит слова американца Boxing Scene.

Поединок Богачука против Ортиса состоится 10 августа в американском Лас-Вегасе.

Ранее Гвоздик назвав дату своего следующего поединка.

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