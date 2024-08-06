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Гвоздик назвав дату свого наступного поєдинку

Украинец получит чемпионский бой в конце года.
Сегодня, 10:20
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем будущем.

По словам спортсмена, он вернется в ринг 14 сентября.

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"Я готовлюсь боксировать 14 сентября в андеркарте боя Канело. Я не ожидаю, что это будет топовый соперник, скорее – некий легкий поединок-возвращение, чтобы вернуться в свою стихию. Также мы работаем над большим боем, но пока не буду раскрывать имен.

 Возможно, в декабре произойдет что-то интересное. Пока ничего говорить не буду, потому что переговоры еще на начальной стадии. Сейчас я фокусируюсь на 14 сентября".

Украинец добавил, что не знает своего соперника.

"Нет. Я думаю, он будет известен где-то за неделю до боя".

Гвоздик отказался делать намек, кто будет его соперником в декабре.

"Работаем над тем, чтобы это был снова чемпионский бой. Вот такой вам тизер", - приводит слова украинца sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что Ломаченко пролил свет на свое ближайшее будущее.

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