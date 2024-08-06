Гвоздик назвав дату свого наступного поєдинку
Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем будущем.
По словам спортсмена, он вернется в ринг 14 сентября.
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"Я готовлюсь боксировать 14 сентября в андеркарте боя Канело. Я не ожидаю, что это будет топовый соперник, скорее – некий легкий поединок-возвращение, чтобы вернуться в свою стихию. Также мы работаем над большим боем, но пока не буду раскрывать имен.
Возможно, в декабре произойдет что-то интересное. Пока ничего говорить не буду, потому что переговоры еще на начальной стадии. Сейчас я фокусируюсь на 14 сентября".
Украинец добавил, что не знает своего соперника.
"Нет. Я думаю, он будет известен где-то за неделю до боя".
Гвоздик отказался делать намек, кто будет его соперником в декабре.
"Работаем над тем, чтобы это был снова чемпионский бой. Вот такой вам тизер", - приводит слова украинца sport-express.ua.
Ранее сообщалось, что Ломаченко пролил свет на свое ближайшее будущее.
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