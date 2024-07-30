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Гвоздик назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Известный украинец предсказывает унылый второй бой.
Сегодня, 12:38
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением по поводу второго поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам украинца, его соотечественник во второй раз победит именитого британца.

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"Мне кажется, что Фьюри закончился. Часто рематчи получаются не такими яркими, как первые бои. Возможно, он будет бояться или будет очень осторожным. Не знаю, но я не верю, что Фьюри может что-то придумать, чтобы победить Усика.

В первом бою я волновался, ведь Тайсон большой, и его размеры могут быть проблемой для Усика. Но Саня с этим очень хорошо справился. Сейчас у него есть уверенность, он знает, что делать, а Фьюри - наоборот. Сможет ли он собраться и очень круто потренироваться? Исходя из слухов, которые я слышал о том, что он делает и как тренируется, мне кажется, что нет. Поэтому думаю, что Усик снова победит", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Два Боковых".

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Александр назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем.

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