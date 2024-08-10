iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ортис признался, рассчитывает ли на нокаут в бою с Богачуком

Соперник украинца со стопроцентным рекордом досрочных побед сделал неожиданное заявление.
Сегодня, 09:42
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images

Непобежденный американский боксер Верджил Ортис (21-0, 21 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с обладателем временного титула WBC в первом среднем весе украинцем Сергеем Богачуком.

Несмотря на стопроцентный рекорд досрочных побед, американский нокаутер выразил сомнение, что сможет остановить соперника.

Читай также: Богачук - Ортис: результаты взвешивания

"У этого противостояния есть потенциал стать лучшим боем года. Я ждал таких поединков и возможностей. У нас были некоторые неудачи, но сейчас я чувствую, что мы лучше, чем когда-либо. Это идеальный бой, чтобы продемонстрировать свои способности.

У нас всегда есть план на все 12 раундов. Я не могу нокаутировать всех. Я бы хотел это сделать, но реальность другая. Сергей, вероятнее всего, окажется тем парнем, которого я не смогу остановить", - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Ранее соперник Богачука дерзко высказался о бое с украинцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук вирджил ортис

Статьи по теме

"Грядет большой бой": Богачук - о противостоянии с Ортисом "Грядет большой бой": Богачук - о противостоянии с Ортисом
"Быстрый финал или война на все раунды": Экс-чемпион сделал прогноз на бой Богачук - Ортис "Быстрый финал или война на все раунды": Экс-чемпион сделал прогноз на бой Богачук - Ортис
NaVi - paiN: онлайн-трансляция матча на IEM Cologne 2024 NaVi - paiN: онлайн-трансляция матча на IEM Cologne 2024
Костюк завершила выступление в Торонто, проиграв 15 ракетке мира Костюк завершила выступление в Торонто, проиграв 15 ракетке мира
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:25
NaVi - paiN: онлайн-трансляция матча на IEM Cologne 2024
Теннис11:05
Костюк завершила выступление в Торонто, проиграв 15 ракетке мира
Бокс10:59
"Он изменился": Бывший чемпион назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
Олимпийские игры10:50
Вратаря сборной Испании не пустили в аэропорт - попал в комичную ситуацию после победы на Олимпиаде
Украина10:15
УПЛ: Черноморец - Заря, Колос - Ингулец
Бокс10:15
Бокс: расписание боев
Бокс10:11
"Грядет большой бой": Богачук - о противостоянии с Ортисом
Киберспорт10:00
IEM Cologne 2024: FaZe - Liquid, Natus Vincere - paiN на групповой стадии
Бокс09:42
Ортис признался, рассчитывает ли на нокаут в бою с Богачуком
Бокс09:30
Усик сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK