Ортис признался, рассчитывает ли на нокаут в бою с Богачуком

Непобежденный американский боксер Верджил Ортис (21-0, 21 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с обладателем временного титула WBC в первом среднем весе украинцем Сергеем Богачуком.

Несмотря на стопроцентный рекорд досрочных побед, американский нокаутер выразил сомнение, что сможет остановить соперника.

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"У этого противостояния есть потенциал стать лучшим боем года. Я ждал таких поединков и возможностей. У нас были некоторые неудачи, но сейчас я чувствую, что мы лучше, чем когда-либо. Это идеальный бой, чтобы продемонстрировать свои способности.

У нас всегда есть план на все 12 раундов. Я не могу нокаутировать всех. Я бы хотел это сделать, но реальность другая. Сергей, вероятнее всего, окажется тем парнем, которого я не смогу остановить", - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Ранее соперник Богачука дерзко высказался о бое с украинцем.

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