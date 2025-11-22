iSport.ua
Русский Українська

Хегай сообщил, что перенес операцию на глазу, а его обидчик выразил поддержку

Украинский боксер выбыл на длительный период.
Вчера, 00:52       Автор: Игорь Мищук
Арнольд Хегай / instagram.com/arnoldkhegai
Арнольд Хегай / instagram.com/arnoldkhegai

Украинский полулегковес Арнольд Хегай сообщил, что перенес операцию на глазу после своего первого в карьере титульного боя против чемпиона WBO Рафаэля Эспиносы, в котором он потерпел поражение.

По словам боксера, теперь его ожидает длительный период восстановления.

Читай также: Хегай потерпел поражение в чемпионском бою за титул WBO

"Всем привет! Хочу сообщить, что вчера мне сделали экстренную операцию на глазу сразу после того, как я пришел на обследование.

Я верю, что у Бога есть план, и я смогу вернуться. Теперь мне предстоит долгая и сложная реабилитация. Спасибо за поддержку", - написал Хегай в Instagram.

В комментариях к посту бывший соперник украинца пожелал ему всего наилучшего.

"Мои молитвы с тобой, у тебя все будет хорошо", - написал Эспиноса.

Напомним, ранее Хегай отреагировал на поражение от Эспиносы в своем дебютном титульном бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арнольд Хегай

Статьи по теме

"Попробую еще раз": Хегай отреагировал на поражение в дебютном титульном бою "Попробую еще раз": Хегай отреагировал на поражение в дебютном титульном бою
Хегай потерпел поражение в чемпионском бою за титул WBO Хегай потерпел поражение в чемпионском бою за титул WBO
"Может изменить мою жизнь": Хегай оценил свой первый в карьере титульный бой "Может изменить мою жизнь": Хегай оценил свой первый в карьере титульный бой
Украинский боксер проведет титульный бой с обладателем пояса WBO Украинский боксер проведет титульный бой с обладателем пояса WBO

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK