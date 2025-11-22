Хегай сообщил, что перенес операцию на глазу, а его обидчик выразил поддержку

Украинский полулегковес Арнольд Хегай сообщил, что перенес операцию на глазу после своего первого в карьере титульного боя против чемпиона WBO Рафаэля Эспиносы, в котором он потерпел поражение.

По словам боксера, теперь его ожидает длительный период восстановления.

"Всем привет! Хочу сообщить, что вчера мне сделали экстренную операцию на глазу сразу после того, как я пришел на обследование.

Я верю, что у Бога есть план, и я смогу вернуться. Теперь мне предстоит долгая и сложная реабилитация. Спасибо за поддержку", - написал Хегай в Instagram.

В комментариях к посту бывший соперник украинца пожелал ему всего наилучшего.

"Мои молитвы с тобой, у тебя все будет хорошо", - написал Эспиноса.

