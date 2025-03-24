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Лига наций: Испания обыграла Нидерланды в серии пенальти, Португалия дожала Данию в овертайме

Пиренейские сборные потратили по 120 минут с хвостиком на преодоление сопротивления соперников.
Сегодня, 00:35       Автор: Антон Федорцив
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

Испания оформила быстрый мяч против нидерландцев – Оярсабаль реализовал пенальти, который сам и заработал. Подопечные Рональда Кумана отыгрались после перерыва, когда Депай тоже точно пробил одиннадцатиметровый. Тот же Оярсабаль вскоре вывел "Фурию Роху" вперед, обыграв Вербрюггена со второй попытки.

Впрочем, сборная Нидерландов смогла перевести матч в овертайм. Это Матсен отправил мяч в девятку после перехвата Симонса. В первой дополнительной 15-минутке Ямаль убежал после заброса из глубины и из-под защитника пробил в дальний угол. Однако вскоре Симонс сравнял счет с пенальти. Но в послематчевой серии точнее были испанцы.

Быстро забить могла и Португалия. Тем не менее, Роналду не переиграл датчанина Шмейхеля с "отметки". Повели же хозяева перед перерывом – Андерсен срезал в свои ворота навес Фернандеша с углового. С такого же стандарта сборная Дании отыгралась во втором тайме, когда Расмус Кристенсен сыграл головой.

В середине тайма команды снова обменялись голами. Роналду сыграл на добивании после выстрела Фернандеша, а Эриксен замкнул прострел Доргу. А дальше героем португальской сборной стал Тринкан. Сначала он с линии штрафной организовал овертайм, а затем отличился удачными действиями на добивании. Добил датчан Рамуш, отправив мяч в пустые ворота.

Лига наций, 1/4 финала, ответные матчи
Испания – Нидерланды – 3:3 (пенальти – 5:4, первый матч – 2:2)
Голы: Оярсабаль, 8 (пенальти), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (пенальти), Матсен, 79, Симонс, 108 (пенальти)

Португалия – Дания – 5:2 (доп. время, 0:1)
Голы: Андерсен, 38 (автогол), Роналду, 72, Тринкан, 86, 91, Рамуш, 115 – Р. Кристенсен, 56, Эриксен, 76
Нереализованный пенальти: Роналду, 6

 

Кстати, ранее Украина разгромно проиграла сборной Бельгии в Лиге наций.

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