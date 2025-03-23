Фиорентина определилась с будущим неожиданного лидера

Итальянская Фиорентина решила сохранить Давида Де Хеа в команде. "Фиалки" активируют опцию продления контракта с ветераном, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Испанский голкипер присоединился к флорентийцам прошлым летом после годовой паузы в карьере. Постепенно Де Хеа стал безапелляционным "первым номером" Фиорентины. Теперь "фиалки" стремятся сохранить пиренейца на сезон 2025/26.

В нынешнем сезоне Де Хеа провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча. Опытный испанец сыграл "на ноль" 9 поединков Серии A.

Кстати, туринский Ювентус пытался склонить Мотту к самостоятельной отставке.

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