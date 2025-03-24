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Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала

Специалист высказался о решении играть в 5 защитников.
Сегодня, 01:11       Автор: Василий Медвидь
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал матч против Бельгии

По словам специалиста, он не считает ошибкой решение играть в 5 защитников, ведь это оптимальный вариант при физическом состоянии игроков.

«Я не думаю, что это ошибка. Вы смотрите по результату игры, которую мы сыграли, а я вижу по кондициям игроков. Очень много игроков, которые были серьезно уставшие.

К сожалению, Цыганков не смог выйти с первых минут, потому что он не был готов играть этот матч 90 минут. Поэтому мы сделали такие изменения и я думаю, что первый тайм мы играли хорошо. Да, мы были в низком блоке, мы не выходили в атаку, но сборная Бельгии тоже ничего не показала.

Я не думаю, что это было неправильное решение. Я считаю, что сегодня сборная Бельгии была совсем другая - она прессинговала, она играла интенсивно. Доку, который играл сегодня, сделал очень много для сборной Бельгии в атаке», - сказал Ребров.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина узнала последнего соперника в отборе на ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия Сергей Ребров

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