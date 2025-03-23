Камбосос бросил вызов чемпиону новой для себя весовой категории

Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) после успешного дебюта в первом полусреднем весе в бою с Джейком Вилли (16-2, 15 КО) бросил вызов чемпиону этого дивизиона.

Австралийский боксер обратился к Эдди Хирну, промоутеру обладателя титула IBF Ричардсона Хитчинса (19-0, 7 KO), с предложением устроить поединок с его клиентом.

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"Если мой бой с Ричардсоном Хитчинсом это то, что ты хочешь организовать, Эдди, то я полностью за. Ты же знаешь, что я воин и дерусь с лучшими из лучших.

И если ты говоришь, что Хитчинс - твой лучший боец, то пусть он докажет это в бою со мной", - сказал Камбосос.

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