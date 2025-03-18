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Камбосос получил нового соперника на ближайший бой

Австралийский боксер вернется в ринг после поражения от Ломаченко.
Сегодня, 10:59
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) получил нового соперника на свой ближайший бой.

Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing, изначальный оппонент австралийского боксера индонезийский ветеран Дауд Йордан (43-4, 31 КО) был доставлен в больницу и не допущен к поединку по медицинским показателям.

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Теперь Камбосос встретится в ринге с соотечественником Джейком Уилли (16-1, 15 КО).

Бой состоится 22 марта в австралийском Сиднее.

Напомним, что в последний раз Камбосос выходил в ринг в мае 2024 года, когда потерпел поражение от Василия Ломаченко в поединке за вакантный титул IBF в легком весе.

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