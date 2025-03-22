Ферстаппен отреагировал на неудачные результаты Лоусона

Четырехкратный чемпион мира стал в защиту партнера по команде.

Новозеландец Лиам Лоусон в двух квалификациях сезона-2025 завершил выступления в первом сегменте. Нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал плохие выступления новичка конюшни, сообщает Motorsport.

"Если посмотреть на Лиама в Рейсинг Буллз, то он был очень близок к Юки. Между ними не было огромной разницы, по-моему. Иначе команда не приняла бы решение взять Лиама.

А сейчас внезапно отставание стало больше, а они (Рейсинг Буллз – ред.) тоже близко ко мне. Это о чем-то говорит. Если посадить Лиама в Рейсинг Буллз, то он поедет быстрее", – заявил действующий чемпион.

На Гран-при Австралии Лоусон завершил квалификацию на 18-й позиции, а в гонке не смог финишировать. В Шанхае же новозеландский гонщик был последним и в спринт-, и в обычной квалификации. В спринте Гран-при Китая он смог подняться на 14-е место.

Кстати, ранее Марко наградил Аджара комплиментами за успешную квалификацию.

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