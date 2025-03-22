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Автоспорт

Функционер-ворчун потрясен результатом новичка в квалификации Гран-при Китая

Советник команды Ред Булл сменил гнев на милость.
Сегодня, 16:29       Автор: Антон Федорцив
Изак Аджар / Red Bull Content Pool
Изак Аджар / Red Bull Content Pool

Пилот Рейсинг Буллз Изак Аджар будет стартовать седьмым в Шанхае. Хельмут Марко засыпал дебютанта комплиментами, сообщает Motorsport-Magazin.

"Это сенсация! Вторая гонка, он никогда здесь не бывал, и едет безупречно на уровне Юки (Цуноды – ред.) или даже быстрее. Да еще и говорит, что немного потерял и проехал неидеально!" – заявил советник Ред Булл.

Австрийский функционер изменил мнение об Аджаре за неделю. На Гран-при Австралии француз разбил болид на прогревочном круге и не сдержал слез. Марко тогда назвал реакцию гонщика "слезливым шоу".

К слову, австралиец Пиастри завоевал дебютный поул на Гран-при Китая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Хельмут Марко Рейсинг Буллз Изак Аджар

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