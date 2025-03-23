Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд к победе в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 и Малому хрустальному глобусу в пасьютах добавил еще один трофей.
28-летний триумфатор нынешнего сезона стал лучшим в масс-стартах. Последнюю гонку Легрейд завершил на четвертой позиции и опередил в зачете этой дисциплины француза Эрика Перро, который финишировал вторым.
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Преимущество норвежского биатлониста над французским в итоговом зачете масс-стартов составило всего один балл.
Лучшим среди украинцев в этой дисциплине стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место.
Кубок мира по биатлону
Зачет масс-стартов. Мужчины
- Стурла Легрейд (Норвегия) - 315
- Эрик Перро (Франция) - 314
- Кантен Фийон-Майе (Франция) - 268
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 236
- Тарьей Бе (Норвегия) - 209
- Йоханнес Бе (Норвегия) - 205
- Томмазо Джакомель (Италия) - 190
- Данило Ритмюллер (Германия) - 175
- Фабьен Клод (Франция) - 161
- Эндре Стремсгейм (Норвегия) - 150
…
17. Дмитрий Пидручный (Украина) - 105
30. Виталий Мандзин (Украина) - 42
34. Антон Дудченко (Украина) - 29
Напомним, что норвежец Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах.
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