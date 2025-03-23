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Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах

Норвежский биатлонист в итоговом зачете на один балл опередил французского конкурента.
Сегодня, 18:05       Автор: Игорь Мищук
Стурла Легрейд / Getty Images
Стурла Легрейд / Getty Images

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд к победе в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 и Малому хрустальному глобусу в пасьютах добавил еще один трофей.

28-летний триумфатор нынешнего сезона стал лучшим в масс-стартах. Последнюю гонку Легрейд завершил на четвертой позиции и опередил в зачете этой дисциплины француза Эрика Перро, который финишировал вторым.

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Преимущество норвежского биатлониста над французским в итоговом зачете масс-стартов составило всего один балл.

Лучшим среди украинцев в этой дисциплине стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место.

Кубок мира по биатлону
Зачет масс-стартов. Мужчины

  1. Стурла Легрейд (Норвегия) - 315
  2. Эрик Перро (Франция) - 314
  3. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 268
  4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 236
  5. Тарьей Бе (Норвегия) - 209
  6. Йоханнес Бе (Норвегия) - 205
  7. Томмазо Джакомель (Италия) - 190
  8. Данило Ритмюллер (Германия) - 175
  9. Фабьен Клод (Франция) - 161
  10. Эндре Стремсгейм (Норвегия) - 150

17. Дмитрий Пидручный (Украина) - 105
30. Виталий Мандзин (Украина) - 42
34. Антон Дудченко (Украина) - 29

Напомним, что норвежец Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах.

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