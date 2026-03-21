Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене

Легрейд на фотофинише вырвал победу в пасьюте у Перро.

В субботу, 21 марта, третий соревновательный день последнего этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в норвежском Холменколлене закрыла гонка преследования у мужчин.

Украина в пасьюте была представлена Виталием Мандзином, который единственный среди украинских биатлонистов сумел отобраться по итогам спринта.

Мандзин стартовал 17-м и чисто прошел три огневых рубежа, выйдя на дистанцию после третьего на восьмом месте. Однако на второй стойке украинец промахнулся последним выстрелом и пошел на штрафной круг. После этой ошибки украинский биатлонист в итоге завершил гонку на 18-й позиции, но квалифицировался в будущий масс-старт.

После первого места в спринте Стурла Легрейд закрепил свой успех в пасьюте. В напряженной борьбе норвежский биатлонист на фотофинише вырвал победу в противостоянии с французом Эриком Перро. Третьим стал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен.

You have to see this! 🤯



Sturla Laegreid beats Eric Perrot by half a boot - we live for finishes like this! 😍



Tune in for the flowers ceremony on https://t.co/p8ATzITmbR — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2026

Sturla Holm Laegreid makes it five in a row! Before him, only Ole Einar Bjoerndalen, Martin Fourcade and Johannes Boe had achieved at least five consecutive WC wins.



Eric Perrot finishes 2nd today, but takes the Pursuit Globe as consolation.



📷 NordicFocus #biathlon — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2026

Кубок мира, Холменколлен

Мужская гонка преследования

Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 30:31.4 Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0)+0.0 Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+0+1) +1:11.2 Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2+0+1) +1:25.3 Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+1+0) +1:34.1 Ветле Кристиансен (Норвегия, 2+1+0+0) +2:18.2

...

18. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +2:51.9

Этап в Холменколлене и сезон Кубка мира в целом завершится в воскресенье, 22 марта, женским и мужским масс-стартами.

