iSport.ua
Русский Українська

Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене

Легрейд на фотофинише вырвал победу в пасьюте у Перро.
Сегодня, 18:40       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images

В субботу, 21 марта, третий соревновательный день последнего этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в норвежском Холменколлене закрыла гонка преследования у мужчин.

Украина в пасьюте была представлена Виталием Мандзином, который единственный среди украинских биатлонистов сумел отобраться по итогам спринта.

Мандзин стартовал 17-м и чисто прошел три огневых рубежа, выйдя на дистанцию после третьего на восьмом месте. Однако на второй стойке украинец промахнулся последним выстрелом и пошел на штрафной круг. После этой ошибки украинский биатлонист в итоге завершил гонку на 18-й позиции, но квалифицировался в будущий масс-старт.

После первого места в спринте Стурла Легрейд закрепил свой успех в пасьюте. В напряженной борьбе норвежский биатлонист на фотофинише вырвал победу в противостоянии с французом Эриком Перро. Третьим стал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен.

Кубок мира, Холменколлен
Мужская гонка преследования

  1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 30:31.4
  2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0)+0.0
  3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+0+1) +1:11.2
  4. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2+0+1) +1:25.3
  5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+1+0) +1:34.1
  6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 2+1+0+0) +2:18.2

...

18. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +2:51.9

Этап в Холменколлене и сезон Кубка мира в целом завершится в воскресенье, 22 марта, женским и мужским масс-стартами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гонка преследования Кубок мира по биатлону Холменколлен Стурла Хольм Легрейд Виталий Мандзин

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Бокс21:25
Лапин за минуту остановил латвийского соперника
Бокс21:05
Хижняк быстрой победой дебютировал на профессиональном ринге
Биатлон20:38
Перро взял Малый хрустальный глобус в гонках преследования
Биатлон19:59
Жанмонно завоевала четвертый хрустальный глобус в сезоне
Бокс19:32
"Сам хотел посмотреть, что у нас за страна": Усик рассказал о приезде Джошуа
Биатлон18:55
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
Биатлон18:40
Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене
Украина18:00
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
Украина17:48
ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Европа17:23
Ливерпуль уступил в гостях Брайтону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK