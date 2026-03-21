Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене
В субботу, 21 марта, третий соревновательный день последнего этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в норвежском Холменколлене закрыла гонка преследования у мужчин.
Украина в пасьюте была представлена Виталием Мандзином, который единственный среди украинских биатлонистов сумел отобраться по итогам спринта.
Мандзин стартовал 17-м и чисто прошел три огневых рубежа, выйдя на дистанцию после третьего на восьмом месте. Однако на второй стойке украинец промахнулся последним выстрелом и пошел на штрафной круг. После этой ошибки украинский биатлонист в итоге завершил гонку на 18-й позиции, но квалифицировался в будущий масс-старт.
После первого места в спринте Стурла Легрейд закрепил свой успех в пасьюте. В напряженной борьбе норвежский биатлонист на фотофинише вырвал победу в противостоянии с французом Эриком Перро. Третьим стал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен.
Sturla Laegreid beats Eric Perrot by half a boot - we live for finishes like this! 😍
Sturla Holm Laegreid makes it five in a row! Before him, only Ole Einar Bjoerndalen, Martin Fourcade and Johannes Boe had achieved at least five consecutive WC wins.— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2026
Eric Perrot finishes 2nd today, but takes the Pursuit Globe as consolation.
Кубок мира, Холменколлен
Мужская гонка преследования
- Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 30:31.4
- Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0)+0.0
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+0+1) +1:11.2
- Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2+0+1) +1:25.3
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+1+0) +1:34.1
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 2+1+0+0) +2:18.2
...
18. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +2:51.9
Этап в Холменколлене и сезон Кубка мира в целом завершится в воскресенье, 22 марта, женским и мужским масс-стартами.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
