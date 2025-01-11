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Все участники цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе подняли флаг Украины

Норвежцы и французы поддержали инициативу Дмитрия Пидручного.
Сегодня, 18:30
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира-2024/25 по биатлону состоялась гонка преследования у мужчин.

Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, заняв шестое место и попав в цветочную церемонию.

Читай также: Пидручный стал шестым в пасьюте в Оберхофе, весь подиум заняли норвежцы

После награждения спортсменов по итогам пасьюта все участники церемонии: победитель гонки норвежец Стурла Легрейд, его соотечественники-призеры Тарьей Бе и Йоханнес Бе, французы Кантен Фийон-Майе и Эрик Перро, попавшие в топ-5, а также сам Пидручный - подняли на подиуме флаг Украины.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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