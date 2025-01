Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе

A last victory(?) before re-tarjei-ment 😥 It's Boe ahead of Laegreid and Giacomel in the Men Sprint in Antholz! 🥇 Tarjei Boe 🇳🇴 🥈 Sturla Holm Laegreid 🇳🇴 🥉 Tommaso Giacomel 🇮🇹 pic.twitter.com/CzkrLh8cfK

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...