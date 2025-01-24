Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе
В пятницу, 24 января, в итальянском Антхольц-Антерсельва в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась мужская спринтерская гонка.
Лучший результат на дистанции среди украинских биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом замкнул пятерку лидеров.
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Еще один украинец сумел завершить гонку в зачетной зоне. Антон Дудченко со стопроцентной точностью на огневых рубежах финишировал на 36-й позиции.
Виталий Мандзин с тремя промахами стал 61-м, а Тарас Лесюк с двумя незакрытыми мишенями - 68-м.
Победителем мужского спринта в Антхольце стал норвежец Тарьей Бе, который на 0,4 секунды опередил своего соотечественника Стурлу Легрейда. Третье место занял итальянец Томмазо Джакомел.
A last victory(?) before re-tarjei-ment 😥 It's Boe ahead of Laegreid and Giacomel in the Men Sprint in Antholz!— International Biathlon Union (@biathlonworld) January 24, 2025
🥇 Tarjei Boe 🇳🇴
🥈 Sturla Holm Laegreid 🇳🇴
🥉 Tommaso Giacomel 🇮🇹 pic.twitter.com/CzkrLh8cfK
Кубок мира. Антхольц-Антерсельва
Мужской спринт
- Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) 23:51.0
- Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +0.4
- Томмазо Джакомел (Италия, 1+1) +2.6
- Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +20.5
- Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +22.0
…
36. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:38,4
61. Виталий Мандзин (Украина, 2+1) +2:08,8
68. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:22,5
В субботу, 25 января, шестой этап Кубка мира в Антхольце продолжится женской гонкой преследования и мужской эстафетой.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
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