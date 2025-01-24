Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе

Еще один украинский биатлонист финишировал в зачетной зоне.

В пятницу, 24 января, в итальянском Антхольц-Антерсельва в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась мужская спринтерская гонка.

Лучший результат на дистанции среди украинских биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом замкнул пятерку лидеров.

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Еще один украинец сумел завершить гонку в зачетной зоне. Антон Дудченко со стопроцентной точностью на огневых рубежах финишировал на 36-й позиции.

Виталий Мандзин с тремя промахами стал 61-м, а Тарас Лесюк с двумя незакрытыми мишенями - 68-м.

Победителем мужского спринта в Антхольце стал норвежец Тарьей Бе, который на 0,4 секунды опередил своего соотечественника Стурлу Легрейда. Третье место занял итальянец Томмазо Джакомел.

A last victory(?) before re-tarjei-ment 😥 It's Boe ahead of Laegreid and Giacomel in the Men Sprint in Antholz!



🥇 Tarjei Boe 🇳🇴

🥈 Sturla Holm Laegreid 🇳🇴

🥉 Tommaso Giacomel 🇮🇹 pic.twitter.com/CzkrLh8cfK — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 24, 2025

Кубок мира. Антхольц-Антерсельва

Мужской спринт

Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) 23:51.0 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +0.4 Томмазо Джакомел (Италия, 1+1) +2.6 Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +20.5 Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +22.0

…

36. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:38,4

61. Виталий Мандзин (Украина, 2+1) +2:08,8

68. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:22,5

В субботу, 25 января, шестой этап Кубка мира в Антхольце продолжится женской гонкой преследования и мужской эстафетой.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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