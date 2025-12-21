iSport.ua
Джакомель одержал победу в масс-старте на этапе в Анси

Мужская гонка закрыла соревновательную программу Кубка мира в 2025 году.
Сегодня, 16:44       Автор: Игорь Мищук
Томмазо Джакомель / Getty Images
Томмазо Джакомель / Getty Images

В воскресенье, 21 декабря, мужским масс-стартом завершился биатлонный этап в Анси, а также соревновательная программа Кубка мира в 2025 году.

Украинские биатлонисты не смогли попасть в эту гонку, не пребывая в топ-25 общего зачета или дополнительной пятерке лучших по результатам спринта и пасьюта.

Читай также: Киркейде вырвала победу в женском масс-старте в Анси

Выиграл масс-старт в Анси Томмазо Джакомель. Итальянский биатлонист, имея один промах на первой стрельбе, вышел в лидеры после третьего огневого рубежа, чисто отработал на заключительной стойке и уверенно довел гонку до победного результата.

Безупречно отстрелявшись на всех рубежах, вторым масс-старт завершил француз Эрик Перро с отставанием от победителя в 18 секунд. Третье место занял норвежец Ветле Кристиансен, который на финише вырвал бронзу у немца Юстуса Штрелоу.

Кубок мира. Анси
Мужской масс-старт

  1. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+0+0) 33:35.1
  2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) +18.1
  3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +21.3
  4. Юстус Штрелоу (Германия, 0+0+0+0) +21.8
  5. Йоханн Олав-Ботн (Норвегия, 1+1+0+0) +25.4
  6. Йоханнес Дале (Норвегия, 1+0+1+0) +36.7

Кубок мира по биатлону продолжится уже в 2026 году четвертым этапом в немецком Оберхофе, который пройдет с 8 по 11 января.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-старт Кубок мира по биатлону Анси

