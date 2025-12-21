Джакомель одержал победу в масс-старте на этапе в Анси

Мужская гонка закрыла соревновательную программу Кубка мира в 2025 году.

В воскресенье, 21 декабря, мужским масс-стартом завершился биатлонный этап в Анси, а также соревновательная программа Кубка мира в 2025 году.

Украинские биатлонисты не смогли попасть в эту гонку, не пребывая в топ-25 общего зачета или дополнительной пятерке лучших по результатам спринта и пасьюта.

Выиграл масс-старт в Анси Томмазо Джакомель. Итальянский биатлонист, имея один промах на первой стрельбе, вышел в лидеры после третьего огневого рубежа, чисто отработал на заключительной стойке и уверенно довел гонку до победного результата.

Безупречно отстрелявшись на всех рубежах, вторым масс-старт завершил француз Эрик Перро с отставанием от победителя в 18 секунд. Третье место занял норвежец Ветле Кристиансен, который на финише вырвал бронзу у немца Юстуса Штрелоу.

"It's unbelievable, winning in Le Grand Bornand was my biggest biathlon dream."



Mission accomplished, Tommy Giacomel 🥳 pic.twitter.com/TdiM0yXE5M — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 21, 2025

Кубок мира. Анси

Мужской масс-старт

Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+0+0) 33:35.1 Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) +18.1 Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +21.3 Юстус Штрелоу (Германия, 0+0+0+0) +21.8 Йоханн Олав-Ботн (Норвегия, 1+1+0+0) +25.4 Йоханнес Дале (Норвегия, 1+0+1+0) +36.7

Кубок мира по биатлону продолжится уже в 2026 году четвертым этапом в немецком Оберхофе, который пройдет с 8 по 11 января.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

