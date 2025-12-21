iSport.ua
Киркейде вырвала победу в женском масс-старте в Анси

Норвежка опередила на финише француженок на их домашнем этапе Кубка мира.
Сегодня, 14:25       Автор: Игорь Мищук
Марен Киркейде / Getty Images
Марен Киркейде / Getty Images

В воскресенье, 21 декабря, в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси состоялся первый в сезоне масс-старт у женщин.

Украина в этой гонке не имела представительства, поскольку ни одна украинская биатлонистка на данный момент не входит в топ-25 общего зачета и не смогла отобраться по итогам спринта и пасьюта.

Читай также: Жанмонно триумфовала в гонке преследования

Победу же в масс-старте в драматичном заключительном отрезке гонки праздновала норвежка Марен Киркейде.

Перед последней стрельбой в лидерах шли француженки Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше, однако обе допустили по промаху на решающей стойке. Чисто отработав на огневом рубеже, на первое место вышла еще одна французская биатлонистка Камиль Бене, а следом за ней на дистанцию отправилась Киркейде.

В итоге на финишном отрезке норвежская биатлонистка обошла всех своих французских соперниц и вырвала победу, опередив на 0.3 секунды Жанмонно и на 0.8 секунды Бреза-Буше.

Кубок мира. Анси
Женский масс-старт

  1. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0+0+0) 32:53.2
  2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) +0.3
  3. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+0+1) +0.8
  4. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +5.7
  5. Эми Басерга (Швейцария, 0+0+1+0) +15.5
  6. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0) +18.0

Сегодня третий этап Кубка мира в Анси завершится мужским масс-стартом, который начнется в 15:45 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-старт Кубок мира по биатлону Анси

