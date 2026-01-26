iSport.ua
Русский Українська

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса намекнула на скорое завершение карьеры

Франциска Пройсс может закончить выступления после Олимпиады-2026.
Сегодня, 14:40       Автор: Игорь Мищук
Франциска Пройсс / Getty Images
Франциска Пройсс / Getty Images

Титулованная немецкая биатлонистка Франциска Пройсс не исключает, что гонки на шестом этапе в чешском Новом Месте могли быть ее последними на уровне Кубка мира.

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса рассматривает возможность завершения карьеры после Олимпийских игр-2026.

Читай также: Симон победой в масс-старте закрыла этап Кубка мира в Новом Месте

"Возможно, это были мои последние гонки Кубка мира. Поэтому я была рада, что еще раз, выступила здесь", - приводит слова биатлонистки Sport.de.

Отметим, что на старте этого сезона Пройсс имела проблемы со здоровьем, заболев коронавирусом, из-за чего пропустила заключительные гонки в Эстерсунде и весь этап в Хохфильцене.

На нынешнем Кубке мира немецкая биатлонистка дважды поднималась на подиум, завоевав командное третье место в эстафете в Оберхофе и став бронзовой призеркой в короткой индивидуальной гонке в Новом Месте. На данный момент спортсменка занимает 13-ю позицию в общем зачете.

Пройсс является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса, который завоевала в драматичной концовке прошлого сезона в борьбе с француженкой Лу Жанмонно. Также в минувшей кампании она взяла Малые хрустальные глобусы в спринтах и масс-стартах.

Напомним, что завершение карьеры после Олимпиады-2026 ранее подтвердила двукратная обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Франциска Пройсс

Статьи по теме

Именитая итальянская биатлонистка подтвердила, что провела последнюю гонку на Кубке мира Именитая итальянская биатлонистка подтвердила, что провела последнюю гонку на Кубке мира
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Перро вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно увеличила отрыв, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Перро вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно увеличила отрыв, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
Симон победой в масс-старте закрыла этап Кубка мира в Новом Месте Симон победой в масс-старте закрыла этап Кубка мира в Новом Месте

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа17:43
Бавария начала переговоры о продлении контракта со своим ключевым форвардом
Бокс17:18
Фьюри заявил, что решение о победе Усика над ним было политическим
Европа16:50
Лунин принял решение касательно своей карьеры в Реале
Другие16:31
Беленюк рассказал о новом этапе жизни и возможном возвращении в греко-римскую борьбу
Европа16:02
СМИ отметили атмосферу в Реале после ухода Алонсо
Европа15:38
Фулхэм договорился о трансфере норвежца из Манчестер Сити
Украина15:13
Звёздный хавбек вернулся в общую группу Шахтёра
Бокс15:05
"Никаких разговоров о боксе": Промоутер рассказал о состоянии Джошуа после трагической аварии
Биатлон14:40
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса намекнула на скорое завершение карьеры
Европа14:36
Челси досрочно вернул своего центрального защитника из Боруссии Дортмунд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK