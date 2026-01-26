Действующая обладательница Большого хрустального глобуса намекнула на скорое завершение карьеры

Титулованная немецкая биатлонистка Франциска Пройсс не исключает, что гонки на шестом этапе в чешском Новом Месте могли быть ее последними на уровне Кубка мира.

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса рассматривает возможность завершения карьеры после Олимпийских игр-2026.

"Возможно, это были мои последние гонки Кубка мира. Поэтому я была рада, что еще раз, выступила здесь", - приводит слова биатлонистки Sport.de.

Отметим, что на старте этого сезона Пройсс имела проблемы со здоровьем, заболев коронавирусом, из-за чего пропустила заключительные гонки в Эстерсунде и весь этап в Хохфильцене.

На нынешнем Кубке мира немецкая биатлонистка дважды поднималась на подиум, завоевав командное третье место в эстафете в Оберхофе и став бронзовой призеркой в короткой индивидуальной гонке в Новом Месте. На данный момент спортсменка занимает 13-ю позицию в общем зачете.

Пройсс является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса, который завоевала в драматичной концовке прошлого сезона в борьбе с француженкой Лу Жанмонно. Также в минувшей кампании она взяла Малые хрустальные глобусы в спринтах и масс-стартах.

Напомним, что завершение карьеры после Олимпиады-2026 ранее подтвердила двукратная обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер.

