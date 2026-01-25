Симон победой в масс-старте закрыла этап Кубка мира в Новом Месте

В воскресенье, 25 января, состоялась заключительная гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Новом Месте - масс-старт у женщин.

Украину на дистанции должна была представлять Кристина Дмитренко, которая квалифицировалась единственной среди соотечественниц, однако она снялась с гонки.

Читай также: Перро выиграл масс-старт в Новом Месте, Мандзин - за пределами двадцатки

Основными претендентками на подиум в масс-старте чешского этапа стали первый номер общего зачета француженка Лу Жанмонно, ее соотечественницы Жюлья Симон и Осеан Мишлон, а также итальянка Лиза Виттоцци. Все синхронно допустили по одному промаху на втором огневом рубеже и до последнего вели плотную борьбу за распределение мест на пьедестале.

Победительница гонки определялась на последнем круге, и в итоге вне топ-3 осталась именно лидерка тотала Жанмонно. На финишном отрезке борьбу двум француженкам проиграла Виттоцци, довольствовавшись третьей позицией, а успех в масс-старте праздновала Симон, которая опередила Мишлон на полсекунды.

Кубок мира. Нове Место

Женский масс-старт

Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0) 33:39.4 Осеан Мишлон (Франция, 0+1+0+0) +0.5 Лиза Виттоцци (Италия, 0+1+0+0) +2.7 Лу Жанмонно (Франция, 0+1+0+0) +8.9 Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +38.7 Суви Минккинен (Финляндия, 1+1+0+0) +49.2

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!