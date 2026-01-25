Перро выиграл масс-старт в Новом Месте, Мандзин - за пределами двадцатки
В воскресенье, 25 января, в заключительный соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Новом Месте состоялся масс-старт у мужчин.
Среди украинских биатлонистов в эту гонку сумел отобраться единственный представитель - Виталий Мандзин.
Украинский биатлонист по ходу масс-старта заработал два штрафных круга, допустив по одному промаху на первой и третьей стрельбе. В итоге украинец завершил гонку на 23-м месте, уступив победителю более двух минут.
Успех же в мужском масс-старте праздновал француз Эрик Перро, который безошибочно отработал на всех огневых рубежах и на финише опередил на девять секунд американца Кэмпбелла Райта. Замкнул тройку призеров норвежец Сверре Дален Аспенс и завоевал свой первый индивидуальный подиум на уровне Кубка мира.
Кубок мира. Нове Место
Мужской масс-старт
- Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 35:59.6
- Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0
- Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0+0+0+0) +16.2
- Фабьен Клод (Франция, 0+1+1+0) +23.8
- Лукас Хофер (Италия, 0+0+1+0) +38.1
- Эмильен Клод (Франция, 0+0+1+0) +41.0
...
23. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+1+0) +2:26.8
Шестой этап Кубка мира в Новом Месте сегодня закроет женский масс-старт, который начнется в 19:15 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.
