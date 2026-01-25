iSport.ua
Перро выиграл масс-старт в Новом Месте, Мандзин - за пределами двадцатки

Мужчины завершили свою соревновательную программу на чешском этапе Кубка мира.
Сегодня, 17:05
Эрик Перро / Getty Images
Эрик Перро / Getty Images

В воскресенье, 25 января, в заключительный соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Новом Месте состоялся масс-старт у мужчин.

Среди украинских биатлонистов в эту гонку сумел отобраться единственный представитель - Виталий Мандзин.

Читай также: Мандзин вошёл в топ-15 короткой индивидуальной гонки в Новом Месте

Украинский биатлонист по ходу масс-старта заработал два штрафных круга, допустив по одному промаху на первой и третьей стрельбе. В итоге украинец завершил гонку на 23-м месте, уступив победителю более двух минут.

Успех же в мужском масс-старте праздновал француз Эрик Перро, который безошибочно отработал на всех огневых рубежах и на финише опередил на девять секунд американца Кэмпбелла Райта. Замкнул тройку призеров норвежец Сверре Дален Аспенс и завоевал свой первый индивидуальный подиум на уровне Кубка мира.

Кубок мира. Нове Место
Мужской масс-старт

  1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 35:59.6
  2. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0
  3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0+0+0+0) +16.2
  4. Фабьен Клод (Франция, 0+1+1+0) +23.8
  5. Лукас Хофер (Италия, 0+0+1+0) +38.1
  6. Эмильен Клод (Франция, 0+0+1+0) +41.0

...

23. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+1+0) +2:26.8

Шестой этап Кубка мира в Новом Месте сегодня закроет женский масс-старт, который начнется в 19:15 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

