Мандзин вошёл в топ-15 короткой индивидуальной гонки в Новом Месте

Также в зачетной зоне финишировал Тарас Лесюк.
Вчера, 22:36       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В четверг, 22 января, в чешском Новом Месте стартовал последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону.

В короткой индивидуальной гонке Украине представляли пятеро спортсменов: Богдан Борковский, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

Капитан сборной Дмитрий Подручный покинул команду для подготовке к Олимпийским играм.

В отсутствие лидера команды наилучший результат показал Виталий Мандзин, сумевший завершить гонку на 15-м месте с трем промахами. 

Также в зачетной зоне финишировал Тарас Лесюу, занявший 38-ю строчку. Остальные же члены команды показали результаты, которых не хватило даже для попадания в топ-50.

Отметим, что у гонке не принимали участия лидеры многих сборных, включая, например, Норвегию и Германию. Потому победа досталась французу Эрику Перро.

Кубок мира. Новое Место. Короткая индивидуальная гонка (мужчины)

  1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) — 36.30.6
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+0) +41.8
  3. Лукас Гофер (Италия, 0+0+0+0) +54.1
  4. Оскар Ломбардо (Франция, 0+1+0+0) +1:46.2
  5. Мартин Невланд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:57.9
  6. Эмильен Клод (Франция, 2+0+0+0) +2:04.0

...

15. Виталий Мандзин (Украина, 0+2+1+0) +3:17.9

36. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+0) +4:17.9

55. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +5:36.2

59. Богдан Цимбал (Украина, 1+0+1+1) +6:03.4

86. Богдан Борковский (Украина, 1+1+4+1) +7:56.6

