Мандзин вошёл в топ-15 короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
В четверг, 22 января, в чешском Новом Месте стартовал последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону.
В короткой индивидуальной гонке Украине представляли пятеро спортсменов: Богдан Борковский, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.
Капитан сборной Дмитрий Подручный покинул команду для подготовке к Олимпийским играм.
В отсутствие лидера команды наилучший результат показал Виталий Мандзин, сумевший завершить гонку на 15-м месте с трем промахами.
Также в зачетной зоне финишировал Тарас Лесюу, занявший 38-ю строчку. Остальные же члены команды показали результаты, которых не хватило даже для попадания в топ-50.
Отметим, что у гонке не принимали участия лидеры многих сборных, включая, например, Норвегию и Германию. Потому победа досталась французу Эрику Перро.
Кубок мира. Новое Место. Короткая индивидуальная гонка (мужчины)
- Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) — 36.30.6
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+0) +41.8
- Лукас Гофер (Италия, 0+0+0+0) +54.1
- Оскар Ломбардо (Франция, 0+1+0+0) +1:46.2
- Мартин Невланд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:57.9
- Эмильен Клод (Франция, 2+0+0+0) +2:04.0
...
15. Виталий Мандзин (Украина, 0+2+1+0) +3:17.9
36. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+0) +4:17.9
55. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +5:36.2
59. Богдан Цимбал (Украина, 1+0+1+1) +6:03.4
86. Богдан Борковский (Украина, 1+1+4+1) +7:56.6
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!