Кристина Дмитренко снялась с масс-старта в Нове Место

Впервые в сезоне отобралась в масс-старт, но не выйдет на старт.

В воскресенье, 25 января, пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, в котором состоится женский масс-старт.

Однако украинская биатлонистка Кристина Дмитренко не будет участвовать в гонке.

"Сегодня я пропускаю масс-старт. Решение было принято еще до начала этапа, чтобы отправиться на высокогорье. Знаю, что многие болельщики ждали этой гонки. Благодарю каждого за поддержку и понимание", – написала Дмитренко на своей странице в Instagram.

Отметим, что гонка начнется в 19:15 по киевскому времени. Добавим, что 25 января также пройдет мужской масс-старт, который начнется в 16:15, в нем Украину представит Виталий Мандзын.

