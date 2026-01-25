iSport.ua
Русский Українська

Кристина Дмитренко снялась с масс-старта в Нове Место

Впервые в сезоне отобралась в масс-старт, но не выйдет на старт.
Сегодня, 12:01       Автор: Валентина Чорноштан
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

В воскресенье, 25 января, пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, в котором состоится женский масс-старт.

Однако украинская биатлонистка Кристина Дмитренко не будет участвовать в гонке.

"Сегодня я пропускаю масс-старт. Решение было принято еще до начала этапа, чтобы отправиться на высокогорье. Знаю, что многие болельщики ждали этой гонки. Благодарю каждого за поддержку и понимание", – написала Дмитренко на своей странице в Instagram.

Отметим, что гонка начнется в 19:15 по киевскому времени. Добавим, что 25 января также пройдет мужской масс-старт, который начнется в 16:15, в нем Украину представит Виталий Мандзын.

Как прошла одиночная смешанная эстафета и на каком месте финишировала сборная Украины, вы можете узнать здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристина Дмитренко

Статьи по теме

Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место
Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций
Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский масс-старты закроют этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против МЮ, Ювентус сыграет с Наполи, Судаков и Трубин встретятся с Эштрела
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа14:52
Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия
Европа14:50
Алонсо может стать будущим главным тренером Ливерпуля
НБА14:26
Лидер Финикса выбыл из состава перед игрой с Хит
Бокс14:05
"Точно не следующий": Промоутер оценил вероятность боя Фьюри с Уордли
Теннис14:01
Свитолина обыграла россиянку на Australian Open и уверенно вышла в следующий раунд
Теннис13:42
Свитолина уверенно обыграла Андрееву и вышла в четвертьфинал AO
Биатлон13:32
Украина взяла третью медаль на юниорском Евро-2026 по биатлону
Европа13:26
Защитник Севильи вновь заинтересовал Наполи и Ювентус
НБА12:57
Нуркич установил уникальное достижение в истории Юты
Биатлон12:45
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Новом Месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK