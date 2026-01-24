iSport.ua
Германия потеряла победу в сингл-миксте

"Золото" отошло к сборной Финляндии.
Сегодня, 15:51
Немцы Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии. Однако, вскоре после финиша дуэт биатлонистов был дисквалифицирован.

Причиной столь строгого решения стало нарушение правил безопасности. На одном из огневых рубежей Фихтнер нарушила протокол обращения с оружием. Золотые медали сингл-микста теперь получили финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля.

Сборная Украины в финальном протоколе поднялась на 5-е место. До подиума паре Елены Городной и Виталия Мандзина не хватило почти 20 секунд. Они стреляли без промахов, но использовали 12 дополнительных патронов.

К слову, накануне Жюстин Брезаз-Буше выиграла индивидуальную гонку среди женщин.

