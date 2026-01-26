iSport.ua
Именитая итальянская биатлонистка подтвердила, что провела последнюю гонку на Кубке мира

Доротея Вирер завершит карьеру после домашней Олимпиады-2026.
Сегодня, 10:45       Автор: Игорь Мищук
Доротея Вирер / Getty Images
Доротея Вирер / Getty Images

Знаменитая итальянская биатлонистка Доротея Вирер провела свою последнюю в карьере гонку на уровне Кубка мира.

Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса на шестом этапе в чешском Новом Месте приняла участие в масс-старте, где заняла седьмое место. 35-летняя спортсменка еще выступит на домашних Олимпийских играх-2026, после чего как и сообщала ранее, завершит карьеру.

"Публика была просто невероятной. Здесь в 2011 году я выступала на юниорском чемпионате мира, и я рада, что мой путь завершается именно здесь с такой поддержкой зрителей.

Именно благодаря болельщикам мы получаем такое удовольствие от соревнований. Без них это было бы невозможно. Я была немного растрогана, хотя и не подавала вида. Было здорово отпраздновать это событие и с командой, которая всегда остается за кулисами", - приводит слова биатлонистки Fondo Italia.

Вирер отметила, что теперь намерена сосредоточиться на Олимпиаде-2026.

"Конечно, я думаю о том, что это будет в последний раз. Я очень долго ждала этого события и постараюсь насладиться им и выложиться по максимуму. Постараюсь сохранить максимальную концентрацию - посмотрим, в какой я буду форме", - сказала спортсменка.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира и Олимпийских игр-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Доротея Вирер Кубок мира по биатлону

