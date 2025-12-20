Жанмонно триумфовала в гонке преследования

Во французском Анси состоялась женская гонка преследования. Хозяйка соревнований Лу Жанмонно уверенно выиграла 10-километровый пасьют.

На четырех огневых рубежах французская биатлонистка допустила только один промах. На финише Жанмонно "привезла" полминуты финке Суви Минккинен. Третьей стала итальянская спортсменка Доротея Вирер (1 промах).

Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко. Она однажды промахнулась в первой стойке и завершила гонку на 34-й позиции. Дарья Чалик с пятью выстрелами в "молоко" в зачетную зону не попала.

Кубок мира. Анси, Франция

Женщины гонки преследования

1. Лу Жанмонно (0+0+0+1) 27:58.8 минуты

2. Суви Минккинен (0+0+0+0) +30,2

3. Доротея Вирер (0+0+1+0) +32,7

...

34. Кристина Дмитренко (0+1+0+0) +2:50,8

54. Дарья Чалик (2+0+1+2) +4:47,7

