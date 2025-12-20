iSport.ua
Русский Українська

Жанмонно триумфовала в гонке преследования

Француженка победила на родной земле.
Сегодня, 13:49       Автор: Антон Федорцив
Лу Жанмонно / Getty Images
Лу Жанмонно / Getty Images

Во французском Анси состоялась женская гонка преследования. Хозяйка соревнований Лу Жанмонно уверенно выиграла 10-километровый пасьют.

На четырех огневых рубежах французская биатлонистка допустила только один промах. На финише Жанмонно "привезла" полминуты финке Суви Минккинен. Третьей стала итальянская спортсменка Доротея Вирер (1 промах).

Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко. Она однажды промахнулась в первой стойке и завершила гонку на 34-й позиции. Дарья Чалик с пятью выстрелами в "молоко" в зачетную зону не попала.

Кубок мира. Анси, Франция
Женщины гонки преследования

1. Лу Жанмонно (0+0+0+1) 27:58.8 минуты
2. Суви Минккинен (0+0+0+0) +30,2
3. Доротея Вирер (0+0+1+0) +32,7
...
34. Кристина Дмитренко (0+1+0+0) +2:50,8
54. Дарья Чалик (2+0+1+2) +4:47,7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лу Жанмонно

Статьи по теме

Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене
Пройсс в драматичной борьбе вырвала победу в масс-старте и выиграла общий зачет Пройсс в драматичной борьбе вырвала победу в масс-старте и выиграла общий зачет
Жанмонно триумфовала в пасьюте последнего этапа Кубка мира, украинки за пределами топ-30 Жанмонно триумфовала в пасьюте последнего этапа Кубка мира, украинки за пределами топ-30
Жанмонно победила в индивидуальной гонке в Рупольдинге, одна украинка набрала очки Жанмонно победила в индивидуальной гонке в Рупольдинге, одна украинка набрала очки

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Биатлон17:05
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
Европа16:40
Ньюкасл расписал ничью с Челси
Биатлон16:22
Ботн победил в гонке преследования в Анси
Украина15:24
Шахтер раскрыл планы на зимнюю паузу
Украина14:55
Еще один игрок сборной Украины может переехаь в турецкий чемпионат
Формула 114:53
Перес и Боттас получили гоночных инженеров в Кадиллак
Другие страны14:22
Ан-Наср получил бан от ФИФА
Формула 113:58
Две команды подозреваются в нарушении моторного регламента
Биатлон13:49
Жанмонно триумфовала в гонке преследования
НХЛ13:21
Коламбус выменял нападающего Сиэтла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK