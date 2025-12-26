iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера

Украинский тренер хочет пригласить в азербайджанский Нефтчи соотечественника.
Вчера, 22:37       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Топалов / Getty Images
Дмитрий Топалов / Getty Images

Азербайджанский Нефтчи заинтересован в подписании вингера Шахтера Дмитрия Топалова.

Срок действия контракта 27-летнего футболиста с "горняками" истекает 31 декабря, после чего он сможет покинуть донецкий клуб в статусе свободного агента.

Читай также: Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи

Как сообщает Sportinfo.az, азербайджанский клуб предлагает украинцу договор на шесть месяцев, а в случае успешных выступлений игрока во второй части сезона соглашение с ним будет переподписано по схеме 1+1.

В подписании вингера заинтересован новый главный тренер Нефтчи украинец Юрий Вернидуб, который недавно возглавил азербайджанскую команду.

В нынешнем сезоне Топалов не провел ни одного матча за Шахтер, а в прошлой кампании выступал в аренде в Колосе и ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что Нефтчи начал сотрудничество с российским Локомотивом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы нефтчи

Статьи по теме

Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана
Шахтер создаст детскую футбольную академию в Европе Шахтер создаст детскую футбольную академию в Европе
Милан уже в январе может продать своего летнего новичка Милан уже в январе может продать своего летнего новичка
Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово

Видео

Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Ньюкаслом
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Обидчик Беринчика вернется в ринг боем против экс-соперника Ломаченко
Бокс22:59
"Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа
Европа22:37
Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера
Другие страны21:58
Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана
Другие страны21:25
Кубок африканских наций-2025: гол Салаха с пенальти принес Египту победу над ЮАР, Марокко встретится с Мали
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
Бокс21:05
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
Европа20:39
Ямаль получил золото кнопку YouTube, выложив всего одно видео
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK