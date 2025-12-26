Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера

Азербайджанский Нефтчи заинтересован в подписании вингера Шахтера Дмитрия Топалова.

Срок действия контракта 27-летнего футболиста с "горняками" истекает 31 декабря, после чего он сможет покинуть донецкий клуб в статусе свободного агента.

Читай также: Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи

Как сообщает Sportinfo.az, азербайджанский клуб предлагает украинцу договор на шесть месяцев, а в случае успешных выступлений игрока во второй части сезона соглашение с ним будет переподписано по схеме 1+1.

В подписании вингера заинтересован новый главный тренер Нефтчи украинец Юрий Вернидуб, который недавно возглавил азербайджанскую команду.

В нынешнем сезоне Топалов не провел ни одного матча за Шахтер, а в прошлой кампании выступал в аренде в Колосе и ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что Нефтчи начал сотрудничество с российским Локомотивом.

