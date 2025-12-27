iSport.ua
Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны

Каталонский клуб устроил веселое противостояние между украинцами.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков и Владислав Ванат / instagram.com/gironafc
Виктор Цыганков и Владислав Ванат / instagram.com/gironafc

Вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат стали участниками забавного челленджа от Жироны.

Суть соревнования между украинцами заключалась в том, что они по очереди называли слова или словосочетания, а специальное приложение озвучивало их задом наперед, после чего оппонент должен был повторить то, что получилось.

Читай также: Оценки Цыганкова и Ваната в матче Жироны против Атлетико

Противостояние достаточно повеселило украинских футболистов.

Отметим, что в нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону во всех турнирах 13 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. На счету Ваната четыре забитых мяча и один ассист в 16 поединках.

Ранее сообщалось, что талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере.

