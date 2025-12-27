Цыганков и Ванат поучаствовали в забавном челлендже от Жироны
Вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат стали участниками забавного челленджа от Жироны.
Суть соревнования между украинцами заключалась в том, что они по очереди называли слова или словосочетания, а специальное приложение озвучивало их задом наперед, после чего оппонент должен был повторить то, что получилось.
Противостояние достаточно повеселило украинских футболистов.
Отметим, что в нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону во всех турнирах 13 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. На счету Ваната четыре забитых мяча и один ассист в 16 поединках.
Ранее сообщалось, что талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере.
