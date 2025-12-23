iSport.ua
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере

"Горожане" отправят Клаудио Эчеверри до конца сезона в каталонскую команду.
Сегодня, 21:15       Автор: Игорь Мищук
Клаудио Эчеверри / Getty Images
Клаудио Эчеверри / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Клаудио Эчеверри, выступавший ранее за Байер, продолжит карьеру в Жироне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, два представителя холдинга City Football Group согласовали аренду 19-летнего аргентинца, которая будет рассчитана до 2026 года.

Читай также: "Сделал шаг вперед": Тренер Жироны оценил роль Цыганкова в команде

Первую часть сезона Эчеверри провел в аренде в Байере, однако Манчестер Сити принял решение досрочно расторгнуть соглашение из-за недостаточной игровой практики у футболиста.

В составе немецкой команды аргентинец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, что за Жирону выступают украинцы Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.

Ранее сообщалось, что конкурент украинского голкипера Крапивцова отказался играть за Жирону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы байер Манчестер Сити Жирона Клаудио Эчеверри

