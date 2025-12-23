Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере

"Горожане" отправят Клаудио Эчеверри до конца сезона в каталонскую команду.

Полузащитник Манчестер Сити Клаудио Эчеверри, выступавший ранее за Байер, продолжит карьеру в Жироне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, два представителя холдинга City Football Group согласовали аренду 19-летнего аргентинца, которая будет рассчитана до 2026 года.

Первую часть сезона Эчеверри провел в аренде в Байере, однако Манчестер Сити принял решение досрочно расторгнуть соглашение из-за недостаточной игровой практики у футболиста.

В составе немецкой команды аргентинец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, что за Жирону выступают украинцы Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.

