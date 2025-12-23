iSport.ua
Русский Українська

"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста

Украинец высказался о трагическом событии.
Вчера, 21:54       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

Украинский биатлонист Виталий Мандзин отреагировал на смерть своего норвежского коллеги Сиверта Гутторма Баккена, который внезапно ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Украинский спортсмен у себя в Instagram выразил соболезнования, вспомнив их последнюю совместную гонку.

Читай также: Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет

"Я не могу в это поверить. Мы ведь только в субботу вместе соревновались. Мы будем всегда помнить тебя, Сиверт", - написал Мандзин.

Также на смерть Баккена отреагировал другой представитель украинской сборной Дмитрий Пидручный.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Виталий Мандзин

Статьи по теме

Капитан сборной Украины Пидручный подвёл итоги гонки преследования в Анси Капитан сборной Украины Пидручный подвёл итоги гонки преследования в Анси
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Пидручный - о своем этапе в Хохфильцене: "Бежал практически на максимуме" Пидручный - о своем этапе в Хохфильцене: "Бежал практически на максимуме"
Пидручный вырвал для Украины место в топ-10 эстафеты, выиграла гонку Норвегия Пидручный вырвал для Украины место в топ-10 эстафеты, выиграла гонку Норвегия

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли
Европа00:25
Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги
Вчера, 23:58
Другие страны23:58
Кубок африканских наций-2025: Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия обыграла Танзанию, Тунис одолел Уганду
Бокс23:45
"Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа
Другие страны23:08
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб
Европа22:29
Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ
Биатлон21:54
"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста
Европа21:15
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере
Другие страны20:41
Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ
Биатлон20:02
Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK