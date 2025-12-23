"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста

Украинский биатлонист Виталий Мандзин отреагировал на смерть своего норвежского коллеги Сиверта Гутторма Баккена, который внезапно ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Украинский спортсмен у себя в Instagram выразил соболезнования, вспомнив их последнюю совместную гонку.

"Я не могу в это поверить. Мы ведь только в субботу вместе соревновались. Мы будем всегда помнить тебя, Сиверт", - написал Мандзин.

Также на смерть Баккена отреагировал другой представитель украинской сборной Дмитрий Пидручный.

