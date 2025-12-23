"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста
Украинец высказался о трагическом событии.
Украинский биатлонист Виталий Мандзин отреагировал на смерть своего норвежского коллеги Сиверта Гутторма Баккена, который внезапно ушел из жизни в возрасте 27 лет.
Украинский спортсмен у себя в Instagram выразил соболезнования, вспомнив их последнюю совместную гонку.
Читай также: Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
"Я не могу в это поверить. Мы ведь только в субботу вместе соревновались. Мы будем всегда помнить тебя, Сиверт", - написал Мандзин.
Также на смерть Баккена отреагировал другой представитель украинской сборной Дмитрий Пидручный.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!