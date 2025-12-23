Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
Умер норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен.
Представитель основной сборной Норвегии ушел из жизни в возрасте 27 лет.
Как сообщает NRK со ссылкой на норвежскую федерацию биатлона, спортсмен был найден мертвым в своем отельном номере в альпийском городке Лаваце в Италии.
Точная причина смерти биатлониста пока остается неизвестной.
Баккен в нынешнем сезоне занимал 13-е место в общем зачете Кубка мира. Свою последнюю гонку он провел в воскресенье, 21 декабря, став 20-м в мужском масс-старте во французском Анси.
Также он должен был представлять Норвегию на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, попав в состав сборной.
За свою карьеру Баккен становился обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах в сезоне-2021/22. Также на его счету три золотых медали чемпионатов Европы.
В 2022 году норвежцу диагностировали миокардит, а к соревнованиям он вернулся в ноябре 2024 года.
