Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет

Тело Сиверта Гутторма Баккена обнаружили в его отельном номере.

Умер норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен.

Представитель основной сборной Норвегии ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Как сообщает NRK со ссылкой на норвежскую федерацию биатлона, спортсмен был найден мертвым в своем отельном номере в альпийском городке Лаваце в Италии.

Точная причина смерти биатлониста пока остается неизвестной.

Баккен в нынешнем сезоне занимал 13-е место в общем зачете Кубка мира. Свою последнюю гонку он провел в воскресенье, 21 декабря, став 20-м в мужском масс-старте во французском Анси.

Также он должен был представлять Норвегию на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, попав в состав сборной.

За свою карьеру Баккен становился обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах в сезоне-2021/22. Также на его счету три золотых медали чемпионатов Европы.

В 2022 году норвежцу диагностировали миокардит, а к соревнованиям он вернулся в ноябре 2024 года.

