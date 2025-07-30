iSport.ua
Русский Українська

Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года

Лаура Дальмаер не выжила після інциденту у горах Пакистану.
Сегодня, 15:53       Автор: Василий Медвидь
Лаура Дальмаер / Getty Images
Лаура Дальмаер / Getty Images

Немецкая спортсменка Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года. Об этом сообщил менеджмент биатлонистки.

Дальмайер нашли мертвой после того, как она попала под завал камней на высоте 5100 метров на горе Лейла Пик в Пакистане. Операция по поиску Лауры длилась 2 дня.

За свою спортивную карьеру немка выиграла два золота Олимпийских игр, семь раз становилась чемпионкой мира и в 2017 году стала обладательницей Большого хрустального глобуса.

Напомним, ранее сообщалось, что известная биатлонистка хочет завершить выступления после следующей Олимпиады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лаура Дальмайер

Статьи по теме

Семикратная чемпионка мира по биатлону исчезла в горах Пакистана Семикратная чемпионка мира по биатлону исчезла в горах Пакистана
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер объявила о завершении карьеры Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер объявила о завершении карьеры
Дальмайер может закончить карьеру Дальмайер может закончить карьеру
Дальмайер: Старалась делать ставку на стрельбу Дальмайер: Старалась делать ставку на стрельбу

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Европа17:53
Реал отказал клубу АПЛ в аренде Лунина - источник
Формула 117:30
Феррари определилась по значительным обновлениям до конца сезона
Европа17:17
Зинченко может сменить Арсенал на другой лондонский клуб
Европа16:52
Гендир Баварии оценил переход Диаса
Водные16:23
Французкий пловец побил рекорд чемпионатов мира
Биатлон15:53
Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года
Европа15:04
Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ
Бокс14:50
Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру
Европа14:29
Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного
Украина14:22
Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK