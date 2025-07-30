Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года

Лаура Дальмаер не выжила після інциденту у горах Пакистану.

Немецкая спортсменка Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года. Об этом сообщил менеджмент биатлонистки.

Дальмайер нашли мертвой после того, как она попала под завал камней на высоте 5100 метров на горе Лейла Пик в Пакистане. Операция по поиску Лауры длилась 2 дня.

За свою спортивную карьеру немка выиграла два золота Олимпийских игр, семь раз становилась чемпионкой мира и в 2017 году стала обладательницей Большого хрустального глобуса.

Напомним, ранее сообщалось, что известная биатлонистка хочет завершить выступления после следующей Олимпиады.

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