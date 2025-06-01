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Именитая биатлонистка размышляет над завершением карьеры после ОИ-2026

Доротея Вирер готова завершить выступления после домашних соревнований.
Вчера, 14:37       Автор: Василий Медвидь

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о своем будущем.

По словам именитой спортсменки, домашняя Олимпиада в 2026 году - идеальный момент для завершения карьеры.

"Это необыкновенный год, ведь Олимпийские игры пройдут дома, где все возлагают на них большие надежды. Я стараюсь выложиться на 100% и угодить всем, но подготовка, очевидно, будет непростой, потому что мы хотели бы показать сверхусилия и ничего не оставить недоделанным. Однако в то же время, поскольку к нам больше внимания, чем обычно, мы, конечно, получаем больше обязанностей.

Скажем так, для завершения моей карьеры это будет идеальный момент, даже если я не выиграю ни одной награды. Мотивация все еще есть. Я все еще выкладываюсь на 100%, но с годами мое тело ведет себя не так, как в 25 лет".

Вирер также признала, что ее пугает приближение дня, когда ей придется закончить профессиональные выступления.

"Пугает ли меня завершение карьеры? Да, конечно. Я считаю, что как спортсмен, ты не можешь подготовить себя на 100% к будущему. У тебя могут быть планы и мысли, но ты не понимаешь, как выглядит жизнь вне спорта, пока не закончишь им заниматься", - заявила Доротея.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец может стать лучшим новичком биатлонного сезона.

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