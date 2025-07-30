iSport.ua
Русский Українська

Дальмайер завещала не доставать тело из-под завала

Именитая биатлонистка предполагала собственную смерть.
Сегодня, 18:58       Автор: Антон Федорцив
Лаура Дальмайер / Getty Images
Лаура Дальмайер / Getty Images

Спасатели не будут доставать тело двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер с места горного завала. Такое решение подтвердило менеджмент спортсменки, сообщает Welt.

"Оставить тело было пожеланием Лауры, она письменно завещала, чтобы в такой ситуации никто не рисковал своей жизнью ради ее спасения.

Читай также: Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года

В таком случае она хотела оставить тело в горах. Это отвечает и пожеланиям ее близких, также прямо призывающих уважать последнюю волю Лауры", – говорится в заявлении.

Дальмайер попала под обрушение в горах Пакистана в понедельник. Она пыталась покорить вершину Лайла Пик. Во вторник вечером спасательную операцию свернули из-за высокого риска нового обвала и плохой погоды.

Напомним, американский рестлер Халк Хоган ушел из жизни в 71 год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лаура Дальмайер

Статьи по теме

Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года
Семикратная чемпионка мира по биатлону исчезла в горах Пакистана Семикратная чемпионка мира по биатлону исчезла в горах Пакистана
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер объявила о завершении карьеры Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер объявила о завершении карьеры
Дальмайер может закончить карьеру Дальмайер может закончить карьеру

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Европа20:52
МЮ рассмотрит подписание вратаря Манчестер Сити
Бокс20:17
Бывший тренер Тайсона и Холифилда умер от рака
Европа19:54
Эффект домино: Судьба форварда Челси и вингера, который не нужен МЮ, зависит от лидера немецкого топ-клуба
Европа19:33
Карпаты презентовали форму на сезон-2025/26
Другие страны19:29
Сын Робиньо заключил первый профессиональный контракт
Европа19:03
Экс-игрока Барселоны госпитализировали после укуса собаки в область гениталий
Биатлон18:58
Дальмайер завещала не доставать тело из-под завала
Европа18:29
Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель другого клуба АПЛ
Футзал18:12
Экстра-лига объявила состав команд на новый сезон
Европа17:53
Реал отказал клубу АПЛ в аренде Лунина - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK