Дальмайер завещала не доставать тело из-под завала

Спасатели не будут доставать тело двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер с места горного завала. Такое решение подтвердило менеджмент спортсменки, сообщает Welt.

"Оставить тело было пожеланием Лауры, она письменно завещала, чтобы в такой ситуации никто не рисковал своей жизнью ради ее спасения.

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В таком случае она хотела оставить тело в горах. Это отвечает и пожеланиям ее близких, также прямо призывающих уважать последнюю волю Лауры", – говорится в заявлении.

Дальмайер попала под обрушение в горах Пакистана в понедельник. Она пыталась покорить вершину Лайла Пик. Во вторник вечером спасательную операцию свернули из-за высокого риска нового обвала и плохой погоды.

Напомним, американский рестлер Халк Хоган ушел из жизни в 71 год.

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