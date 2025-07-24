Умер легендарный рестлер Халк Хоган

Знаменитый спортсмен и актер ушел из жизни в возрасте 71 года.

Ушел из жизни знаменитый американский рестлер и актер Халк Хоган.

Легенда рестлинга скончался в возрасте 71 года.

Как сообщает TMZ, точные причины смерти пока не называются, но отмечается, что медики, которые приехали на вызов, констатировали остановку сердца у спортсмена.

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Издание пишет, что сегодня утром у дома Хогана было припарковано множество полицейских машин и машин скорой помощи. Его вынесли на носилках и положили в машину скорой помощи.

Карьеру рестлера Хоган начал в 1977 году, а в 1983 году подписал контракт с World Wrestling Federation (WWE). Он является 12-кратным чемпионом мира в тяжелом весе. В 2005 году американец был введен в Зал славы WWE, а затем - повторно в 2020 году в составе NWO (New World Order).

Хоган также известен по своей карьере в кино. На большом экране американец дебютировал в 1982 году, сыграв роль в культовой ленте "Рокки 3". Также он снимался в картинах "Без правил", "Мистер нянька", "Гром в раю", "Силач Санта-Клаус" и других.

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