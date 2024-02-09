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Роналду как ребенок обрадовался неожиданному появлению легендарного рестлера в Саудовской Аравии

Организаторы небольшого турнира пригласили легенду WWE, чтобы представить трофей соревнования.
Сегодня, 00:13
Андертейкер / Getty Images
Андертейкер / Getty Images

В четверг, 8 февраля, состоялся финал Riyadh Season Trophy, в котором сошлись Ан-Наср и Аль-Хиляль.

Когда команды выстроились на футбольном поле, состоялось неожиданное появление. К полю под свою фирменную музыкальную тему шагал легендарный рестлер WWE Андертейкер.

Марк Кэлуэй (настоящее имя рестлера) в своей экипировке вышел на поле, чтобы представить кубок турнира. Реакция Криштиану Роналду, который восстановился после травмы, говорит сама за себя - португалец, как ребенок, наблюдал за происходящим.

Финал же прошел далеко не лучшим образом для коллектива Роналду: Ан-Наср проиграл со счетом 0:2, а сам португалец отметился лишь желтой карточкой.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду может вернуться в Мадрид, хоть и всего на один матч, ведь Реал хочет пригласить Ан-Наср на товарищеский поединок, приуроченный особенному событию.

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