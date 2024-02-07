Реал хочет пригласить Ан-Наср на торжественный матч

Роналду может вернуться в Мадрид, хоть и ненадолго.

Мадридский Реал хочет сыграть товарищеский матч с Ан-Насром, пишет Marca.

"Сливочные" связалась с текущим клубом Криштиану Роналду и предложили провести им неофициальный матч.

Он должен состояться на обновленном Сантьяго Бернабеу и приурочен, собственно, к завершению реконструкции домашней арены Реала.

Процесс длится уже некоторое время и предполагается, что будет завершен в конце текущего или начале следующего года.

Согласился ли Саудовский клуб на предложение Реала в данный момент неизвестно.

Ранее также сообщалось, что Кепа провел с Анчелотти откровенный разговор.

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